Acceptic - корпоративний сайт IT компанії

Acceptic — сучасний, чистий і швидкий корпоративний сайт, створений для презентації послуг, експертизи та корпоративної культури компанії через адаптивний і інтерактивний користувацький досвід із серверним рендерингом (SSR).
Основні розробки:
✅ Розробка всіх сторінок на основі Nuxt 3, TailwindCSS, Swiper
✅ Серверна обробка контактних форм із використанням Nuxt endpoint-ів та Nodemailer
✅ Валідація, система повідомлень і UX форм, оптимізований для конверсії
✅ Повний SSR-деплой на хмарному VPS (DigitalOcean), налаштованому з нуля
✅ Налаштування Nginx reverse proxy та PM2 для управління процесами та моніторингу
✅ CI-готові скрипти для зручного деплою та контролю середовища
Результат — високопродуктивний, SEO-оптимізований, масштабований корпоративний сайт із мінімальними витратами на бекенд, повністю адаптований під бізнес-потреби та готовий до майбутнього розширення контенту.