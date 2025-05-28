Acceptic - корпоративний сайт IT компанії

Acceptic — сучасний, чистий і швидкий корпоративний сайт, створений для презентації послуг, експертизи та корпоративної культури компанії через адаптивний і інтерактивний користувацький досвід із серверним рендерингом (SSR).

Основні розробки:

✅ Розробка всіх сторінок на основі Nuxt 3, TailwindCSS, Swiper

✅ Серверна обробка контактних форм із використанням Nuxt endpoint-ів та Nodemailer

✅ Валідація, система повідомлень і UX форм, оптимізований для конверсії

✅ Повний SSR-деплой на хмарному VPS (DigitalOcean), налаштованому з нуля

✅ Налаштування Nginx reverse proxy та PM2 для управління процесами та моніторингу

✅ CI-готові скрипти для зручного деплою та контролю середовища

Результат — високопродуктивний, SEO-оптимізований, масштабований корпоративний сайт із мінімальними витратами на бекенд, повністю адаптований під бізнес-потреби та готовий до майбутнього розширення контенту.