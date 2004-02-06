Адаптивная верстка и посадка блога на CMS Word Press

Сверстал блог по макету Figma и посадил на CMS Word Press. Вёрстка отлично перенесла посадку на CMS и отлично подстраивается под любое количество контента, не ломается. Редактируется с помощью плагина Elementor. Header и Footer редактируются с помощью Theme Options панельки, в ней я создал поля для редактирования Header и Footer с помощью плагина carbonfields.

Ссылка на макет:

https://www.figma.com/file/a8wx6iSjafCqs6KXMy8ErH/Client-First-Template-12---Blog-(Community)?node-id=27%3A387&mode=dev

Ссылка на работу:

Главная:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/index.html

About us:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/about_us_page.html

Post:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/blog_post_page.html

Contact us:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/contact_us_page.html

Author:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/page_author.html

Blog:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/page_blog.html

Category blog:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/page_category.html

Privacy policy:

https://denisvip777.github.io/My-Blog/privacy_policy_page.html

Вёрстка сделана на HTML, CSS, JS. При верстке использовал Flexbox и Grid сетку для качественного адаптива и надёжной структуры сайта. Для некоторых иконок сформировал иконочный шрифт на сервисе icomoon.io. Подключил библиотеку WOW JS (добавлены уместные анимации в моменты скролла страницы), сделал несколько слайдеров. Адаптируется под мобильные устройства до 320px.

Делал работу 10 дней. Примерная стоимость 700$.

В итоге получился качественный, кроссбраузерный, адаптивный блог.