Адаптивная верстка и посадка на CMS Word Press сайта портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстал сайт портфолио по макету Figma и посадил на CMS Word Press. Контент на сате гибко редактируется с помощью плагина Elementor. Header и Footer редактируются с помощью Theme Options панельки. Реализовал функционал отзывов. Фото автора отзыва подбирается по Email с помощью сервиса Граватар.
Ссылка на макет по которому верстал:
https://www.figma.com/file/a8wx6iSjafCqs6KXMy8ErH/Client-First-Template-12---Blog-(Community)?node-id=27%3A387&mode=dev
Ссылка на верстку:
Главная:
https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/index.html
About me:
https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/about.html
service:
https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/service.html
portfolio:
https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/portfolio.html
contact:
https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/contact.html
Вёрстка сделана на HTML, CSS, JS. При верстке использовал Flexbox и Grid сетку для качественного адаптива и надёжной структуры сайта. Для некоторых иконок сформировал иконочный шрифт, сделал несколько slikc слайдеров. В слайдере с портфолио сделал фильтр по категориям на JS. В общем всё по стандарту. Адаптируется под мобильные устройства до 320px. Делал работу 10 дней. Примерная стоимость 450$.
В итоге получился качественный, кроссбраузерный, адаптивный сайт портфолио.