Адаптивная верстка и посадка на CMS Word Press сайта портфолио

Сверстал сайт портфолио по макету Figma и посадил на CMS Word Press. Контент на сате гибко редактируется с помощью плагина Elementor. Header и Footer редактируются с помощью Theme Options панельки. Реализовал функционал отзывов. Фото автора отзыва подбирается по Email с помощью сервиса Граватар.

Ссылка на макет по которому верстал:

https://www.figma.com/file/a8wx6iSjafCqs6KXMy8ErH/Client-First-Template-12---Blog-(Community)?node-id=27%3A387&mode=dev

Ссылка на верстку:

Главная:

https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/index.html

About me:

https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/about.html

service:

https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/service.html

portfolio:

https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/portfolio.html

contact:

https://denisvip777.github.io/My_Portfolio/contact.html

Вёрстка сделана на HTML, CSS, JS. При верстке использовал Flexbox и Grid сетку для качественного адаптива и надёжной структуры сайта. Для некоторых иконок сформировал иконочный шрифт, сделал несколько slikc слайдеров. В слайдере с портфолио сделал фильтр по категориям на JS. В общем всё по стандарту. Адаптируется под мобильные устройства до 320px. Делал работу 10 дней. Примерная стоимость 450$.

В итоге получился качественный, кроссбраузерный, адаптивный сайт портфолио.