Адепт Лес - сайт для организации проектирования и производства частног

☀Месяц назад мы анонсировали проект нового лендинга для компании-производителя модульных домов. Теперь мы полностью обновили их основной сайт по производству домов из клееного и сухого бруса.

✍При размещении контента на новом сайте особое внимание уделили каталогу проектов и пиломатериалам. Разместили информацию об акциях, фотоотчёты реализованных объектов и отзывы заказчиков. Также дали рекомендации клиенту по сбору отзывов, которые будут максимально полезны для будущих покупателей.

🏡Получился современный и понятный сайт c наглядной демонстрацией проектов и услуг для тех, кто задумывается о собственном загородном жилье из качественного бруса или дополнительно планирует установить баню на своем участке.

📌В ближайшее время подключим фильтрацию проектов и скорректируем отображение оставшейся части контента, которая накопилась на старом сайте за много лет.

https://adeptles.ru/