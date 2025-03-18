Адепт Модуль - сайт для направления по строительству модульных домов

Новый лендинг для компании "Адепт-лес" готов! 🎉

🏡Исторически компания специализируется на строительстве домов из бруса, теперь появилась цель — запустить производство модульных домов. В связи с запуском новой производственной линейки было принято решение создать отдельный сайт для продвижения этого направления.

🧑💻В начале мы подготовили и согласовали контент, создали логотип, реализовали прототип и дизайн-концепт. А еще выполнили 3D визуализацию проектов, поснимали процесс изготовления модульного дома в цеху и побывали на месте его сборки.

✅Итог adeptmodul.ru/ – лендинг с оригинальным дизайном и контентом. И теперь всё готово к продвижению:)

💪Кстати, скоро мы полностью обновим основной сайт компании «Адепт Лес», будет интересный кейс:)

https://adeptmodul.ru/