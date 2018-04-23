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Разработка сайта под ключ для ООО «АДЛ Заканчивание» (ADL Completions). Компания является первой в Российской Федерации предприятием, основной фокус которого направлен на развитие отечественных технологий многоствольного заканчивания скважин. Приоритетным направлением развития компании является налаживание долгосрочного сотрудничества с крупнейшими компаниями нефтегазового комплекса РФ и последующее построение долгосрочных взаимовыгодных партнерских взаимоотношений.