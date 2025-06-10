Afi-park - сайт жилого комплекса премиум-класса Сиреневый Парк

Cоздана платформа для управления недвижимостью AFI Park, автоматизирующая ключевые процессы: финансы, аналитику и взаимодействие с клиентами. Система обеспечила удобный интерфейс, гибкую систему ролей и интеграцию с бухгалтерскими сервисами, что повысило эффективность работы сотрудников и улучшило взаимодействие с клиентами. Благодаря встроенной аналитике руководство получило инструмент для принятия решений на основе данных о посещаемости и загруженности площадей. Платформа масштабируема, безопасна и готова к дальнейшему развитию через API.