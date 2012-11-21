Агенство недвижимости "ПОРТАЛ"

Добавлена
11 лет назад
101 просмотр
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http://newportal-realty.ru/

Под ключ сайта для агенства недвижимости "ПОРТАЛ".

Дизайн, вёрстка, программирование интернет портала по продаже и аренде недвижимости.

Тип сайта: доска объявлений по продаже недвижимости

Адрес в интернет: http://newportal-realty.ru/

Бюджет проекта:350$

Срок разработки: 12 рабочих дней

CMS: WordPress + написание модуля расширенного поиска