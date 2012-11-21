Агенство недвижимости "ПОРТАЛ"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под ключ сайта для агенства недвижимости "ПОРТАЛ".
Дизайн, вёрстка, программирование интернет портала по продаже и аренде недвижимости.
Тип сайта: доска объявлений по продаже недвижимости
Адрес в интернет: http://newportal-realty.ru/
Бюджет проекта:350$
Срок разработки: 12 рабочих дней
CMS: WordPress + написание модуля расширенного поиска