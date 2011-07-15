Агентство «ПАТИ-БУМ»
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Добавлена172 просмотра
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О сайте:
Вы оказались на пороге радостного события, которое нужно отметить? Вы хотите, чтобы торжество запомнилось всем его участникам? Агентство «ПАТИ-БУМ» с удовольствием поможем вам в этом! Агентство «ПАТИ-БУМ» молоды и амбициозны, поэтому нам хочется создавать только лучшие мероприятия.
Агентство «ПАТИ-БУМ» не являемся посредником между заказчиком и исполнителем, они - производители праздников, и поэтому гарантируют качество работы.
Посмотреть: http://party-boom.kiev.ua/
Разработано: 25 Октября, 2010
Использовано:
Drupal 6
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