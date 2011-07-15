http://party-boom.kiev.ua/

О сайте:

Вы оказались на пороге радостного события, которое нужно отметить? Вы хотите, чтобы торжество запомнилось всем его участникам? Агентство «ПАТИ-БУМ» с удовольствием поможем вам в этом! Агентство «ПАТИ-БУМ» молоды и амбициозны, поэтому нам хочется создавать только лучшие мероприятия.

Агентство «ПАТИ-БУМ» не являемся посредником между заказчиком и исполнителем, они - производители праздников, и поэтому гарантируют качество работы.

Посмотреть: http://party-boom.kiev.ua/

Разработано: 25 Октября, 2010

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