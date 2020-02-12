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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полное копирование сайта с донора.
В качестве CMS использовалась Wordppress с плагином электронной коммерции Woocommerce.
Полностью уникальная система добавления товаров в избранное. Использованные инструменты JQuery, localstorageв качестве хранилища избранного. Реализация нескольких складов поставки, с выбором поставки с определенного склада при оформлении заказа. Корзина совмещенная с формой оформления заказа и работающая на технологии AJAX.
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