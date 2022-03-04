АГРОТЕХКОМ

WordPress. Подготовка и реализация "натяжки" сайта с верстки для компании промышленного оборудования. Адаптивность настройки каждого из элементов страницы была произведена конкретно под требования клиента. Для самой настройки и отображения полей использовались возможности плагина Carbon Fields. Была произведена настройка корректного отображения вложенности на страницах категорий (WooCommerce). Подготовка и настройка отображения на страницах товаров специальных 3D моделей оных. Установка и настройка сайта непосредственно на хостинге клиента.