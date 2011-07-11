http://airjazz.ru

Air Jazz Quintet образовался в 2010 году. В его состав вошли музыканты, известные в г.Перми и за его пределами как участники различных джазовых коллективов, уже снискавших популярность как концертирующие и гастролирующие составы, принимавшие участие в международных джазовых фестивалях, работающие на одной сцене с выдающимися джазовыми певицами.