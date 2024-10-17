Академия фехтования

Одностраничный сайт для спортивной секции.

Запрос

Собрать аккуратный лендинг только на стандартных блоках, рассказывающий о возможностях и преимуществах нашей школы.

Мне нравятся чистые, аккуратные сайты с крупными, живыми, привлекательными фотографиями. Цвета — что-то чистое, на ваш выбор. Фотографий и видео нет, вы могли бы предложить сами?



Реализованный функционал:

- был разработан дизайн;

- подобраны медиафайлы;

- добавлена форма заявки.

Структура:

• Главный экран с названием школы и меню

• Блок с информацией о школе

• Блок о преимуществах

• Стоимость занятий

• Тренеры

• Форма заявки

• Контакты



Сайт реализован на Тильде. Дизайн и верстка выполнены за 5 дней. Отличное решение, если Вам нужен недорогой сайт в короткие сроки.

Ссылка на проект:

https://fencing-academy.tilda.ws/