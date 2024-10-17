Академия фехтования

Одностраничный сайт для спортивной секции.
Запрос
Собрать аккуратный лендинг только на стандартных блоках, рассказывающий о возможностях и преимуществах нашей школы.
Мне нравятся чистые, аккуратные сайты с крупными, живыми, привлекательными фотографиями. Цвета — что-то чистое, на ваш выбор. Фотографий и видео нет, вы могли бы предложить сами?
Реализованный функционал:
- был разработан дизайн;
- подобраны медиафайлы;
- добавлена форма заявки.
Структура:
• Главный экран с названием школы и меню
• Блок с информацией о школе
• Блок о преимуществах
• Стоимость занятий
• Тренеры
• Форма заявки
• Контакты
Сайт реализован на Тильде. Дизайн и верстка выполнены за 5 дней. Отличное решение, если Вам нужен недорогой сайт в короткие сроки.
Ссылка на проект: