Алматинская Торговая Палата
Сайты «под ключ»
Добавлена269 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт Алматинской Торговой Палаты представлен на трех языках, его структура и дизайн выполнены в строгих светлых тонах, чтобы обеспечить легкий доступ к информации и не загружать проект излишними творческими изысками. Данное условие было поставлено заказчиком изначально.
На момент добавления работы в портфолио сайт обновлялся информацией. Как это должно выглядеть, вы можете посмотреть в оригинальной версии на эскизе.
Сайт функционирует на ARTofCMS