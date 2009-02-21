Алматинская Торговая Палата

http://www.chambercom.kz/

Сайт Алматинской Торговой Палаты представлен на трех языках, его структура и дизайн выполнены в строгих светлых тонах, чтобы обеспечить легкий доступ к информации и не загружать проект излишними творческими изысками. Данное условие было поставлено заказчиком изначально.

На момент добавления работы в портфолио сайт обновлялся информацией. Как это должно выглядеть, вы можете посмотреть в оригинальной версии на эскизе.

Сайт функционирует на ARTofCMS