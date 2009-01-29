http://anniesmile.com

Промо сайт проекта Annie Smile. Сайт получился уникальным. В его работе используется технологии: Flash, ajax, javascript и это все администрируется с cms построенной на php. Эта комбинация работает в IExplorer, FireFox, Opera, Safari. По этому проекту можно писать дипломную работу (на факультете кібернетики) . Единственный минус что сайт получился тяжелым порядка 5мб, но как говорится, красота требует жертв.