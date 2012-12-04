Ансамбль танца, музыки и песни "Талака"

http://talaka.la.by/

В 1993 году в ГКУ «Витебская областная филармония» балетмейстером Николаем Подоляком был создан коллектив единомышленников, которые назвались ансамблем «Талака». Совместное творчество, определяющее сущность белорусского национального искусства, и послужило основой деятельности ансамбля – совместными усилиями сберечь и обновить богатый и яркий национальный фольклор.

В составе ансамбля хореографическая, вокальная и инструментальная группы. За годы существования занял достойное место в ряду профессиональных коллективов республики.

Основная направленность деятельности коллектива – сохранение и возрождение национальной белорусской культуры, сценическое воплощение богатейших песенных, танцевальных и музыкальных традиций белорусского народа.

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