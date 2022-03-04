WordPress. Подготовка и реализация "натяжки" сайта с верстки для компании производящей биодобавки и комплектующие для их производства. Полная адаптивность элементов страниц, конкретно под требования клиента. Настройка роботы фильтра товаров для стандартных категорий WooCommerce так и для "кастомных" таксономий. Адаптивность и настройка элементов сайта произведена конкретно под требования клиента. Для самой настройки и отображения полей использовались возможности плагина Carbon Fields. Установка и настройка сайта непосредственно на хостинге клиента.