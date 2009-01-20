Arnesi.net: сайт режущих инструментов "под ключ"

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
201 просмотр
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http://www.arnesi.net

Этапы разработки:

Прототипирование - тестирование прототипа на целевой аудитории (Маркетинг) - дизайн (3 разных) - установка на самописную CMS с уникальным для Заказчика функционалом