Студия дизайна «Art House» дизайн интерьера - работает на рынке проектно-конструкторских и ремонтно-строительных услуг с 2007 года. Это объединение по-настоящему талантливых специалистов в области архитектурного дизайна и строительства. Специализация каждого из сотрудников позволяет сконцентрироваться на качественном выполнении той или иной работы. Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования интерьеров: от профессиональной консультации до комплексной разработки, реализации и сдачи интерьера «под ключ».

#Здесь! Интернет-сайт "Стандарт". Стоимость - 50 000 руб. Понравилось! Звоните - 89623217721.