Asoteka.com платформа ASO-продвижения мобильных приложений

Сайт разработан на Vue.js 2, с упором на скорость, удобство взаимодействия и адаптивный дизайн. Asoteka предлагает услуги по ASO-продвижению, аналитике и оптимизации приложений для App Store и Google Play.



Полная frontend-разработка на Vue 2

Создание компонентной архитектуры

Интеграция анимаций и интерактивных элементов

Адаптивная и кросс-браузерная вёрстка

SEO-оптимизация (включая мета-теги и структуру страниц)

Настройка форм обратной связи и аналитики



🚀 Что сделано:🛠️ Технологии:

Vue.js 2, Vue CLI, HTML5, SCSS, JavaScript, BEM, SVG спрайт