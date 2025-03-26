Asoteka.com платформа ASO-продвижения мобильных приложений
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месяц назад
Сайт разработан на Vue.js 2, с упором на скорость, удобство взаимодействия и адаптивный дизайн. Asoteka предлагает услуги по ASO-продвижению, аналитике и оптимизации приложений для App Store и Google Play.
Полная frontend-разработка на Vue 2
Создание компонентной архитектуры
Интеграция анимаций и интерактивных элементов
Адаптивная и кросс-браузерная вёрстка
SEO-оптимизация (включая мета-теги и структуру страниц)
Настройка форм обратной связи и аналитики
Vue.js 2, Vue CLI, HTML5, SCSS, JavaScript, BEM, SVG спрайт