Астрономический сайт ИФМИ

Сайты «под ключ»
Добавлена
15 лет назад
125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://astro-ifmi.org.ua/

Информационная система "Астрономия", методическая разработка. Новости астрономии, интересные факты, лекции, лабораторные работы, фото звезд та галактик, тестирование, работы, изображения, рисунки и не только.