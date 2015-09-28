Строительная компания Атлант - это жилые коммуникации - отопление, канализация, электика, водоснабжение; отделочные работы - внутренняя, внешняя, фасадная отделка; металлоконструкции - навесы, гаражи, заборы, теплици, бытовки; проектирование - малоэтажное, многоэтажное, ландшафтный дизайн; фундамент - винтовой, блочный, свайный, монолитный; кровельные работы; демонтаж; вывоз строительного мусора; услуги грузовой техники.
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