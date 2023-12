https://atv.if.ua

ATVRACING- це справжня знахідка для тих, хто обожнює екстрим! Неповторне поєднання ризику та романтики не залишить байдужим нікого. А краєвиди Яремче запам'ятаються надовго завдяки турам на квадроциклах! І дорослі, і діти точно будуть у захваті.

На сайті представлений широкий вибір квадроциклів ,з різним дизайном та потужністю, та перелік турів, з різним часом маршрутів та типом складності.

Дякуємо за те, що обираєте саме НАС!

ATVRACING is a real find for those who love extreme! The unique combination of risk and romance will leave nobody indifferent. And landscapes of Yaremche will be remembered for a long time thanks to quad biking tours! Both adults and children will definitely be delighted.

The site provides a wide range of ATVs with different design and capacity, and a list of tours, with different route times and complexity.

Thank you for choosing us!