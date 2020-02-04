Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ATVRACING- це справжня знахідка для тих, хто обожнює екстрим! Неповторне поєднання ризику та романтики не залишить байдужим нікого. А краєвиди Яремче запам'ятаються надовго завдяки турам на квадроциклах! І дорослі, і діти точно будуть у захваті.
На сайті представлений широкий вибір квадроциклів ,з різним дизайном та потужністю, та перелік турів, з різним часом маршрутів та типом складності.
Дякуємо за те, що обираєте саме НАС!
ATVRACING is a real find for those who love extreme! The unique combination of risk and romance will leave nobody indifferent. And landscapes of Yaremche will be remembered for a long time thanks to quad biking tours! Both adults and children will definitely be delighted.
The site provides a wide range of ATVs with different design and capacity, and a list of tours, with different route times and complexity.
Thank you for choosing us!