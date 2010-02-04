Аукцион коллекционеров Uralcoins.ru

http://www.uralcoins.ru/

Создание сайта - с использованием системы управления 1С-Битрикс.

Современный интернет аукцион для коллекционеров и всех любителей старины.

На сайте представлен большой перечень категорий выставляемых лотов: нумизматика, бонистика, антиквариат, открытки, фалеристика, филателия, фотографии, документы, живопись, графика, этикетки, бутылки, пробки, DVD, букинистика, значки, милитария, модели, ордена, медали, награды, открытки, гравюры, постеры, фалеристика, филумения, фото и видео техника, часы.

Особенностью проведения интернет торгов является наличие двух типов аукционов:

1. Стандартные аукционы (аукционы недели и аукционы месяца), где коллекции лотов высталяются Организатором торгов на изначально заданный период времени.

2. Аукционы онлайн, дающие возможность любому пользователю разместить на сайте свой предмет коллекционирования на срок удобный для него.

Интересные сервисы сайта:

1. Гарантированная сделка, при которой Организатор торгов берет на себя риски, связанные с неполучением лота Покупателем при оплате этого лота Продавцу и риск несоответствия лота характеристикам, которые были указаны Продавцом при выставлении данного лота на аукцион. А так же гарантирует передачу лота, который Покупатель выиграл на аукционе после полной оплаты Продавцу.

2. Заочная ставка - невидимая другим Участникам торгов ставка Покупателя. При заочной ставке система автоматически делает ставку за Покупателя, необходимую для того, чтобы он стал лидером торгов (система добавляет каждый раз 2% от текущей цены в пределах установленного Покупателем предела).

3. Правило торгов в последний час, когда длительность торгов увеличивается в зависимости от поступления ставок на данный лот, то есть вы всегда успеете сделать ставку снова, если она была перебита.

4. Все выставляемые лоты снабжены фотографиями, где под специальной лупой можно детально рассмотреть состояние монеты, бона или другого лота.

5. Для безопасности сделок, кроме сервиса Гарантированная сделка, предусмотрена процедура верификации, отзывы и рейтинги, а также сложная процедура возврата комиссии за сделку, если сделка была прервана одним из участников на любом этапе.

6. Система подиски на лоты позволяет подписаться на лоты интересного вам продавца, категорию или по произвольному фильтру.

7. Автоматическое списание комиссии с участников торгов.

8. Все платежи по сделкам можно проводить через сайт, а также оплачивать продвижение и рекламу своих лотов.

9. Реферальная программа - как возможность дополнительного заработка пользователям.

10. Все лоты конечно же можно обсудить на форуме.

11. Кроме аукционов на сайте работает интернет магазин.