Автобусы в Финляндию
Сайты «под ключ»
Добавлена217 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2007-2009 г. Создание и продвижение сайта. Дизайн, верстка, наполнение, веб-контент. Регистрация доменного имени, выбор и регистрация хостинга. Каталоги/поисковики/доски. Яндекс, Рамблер, Гугл – топ10 (по нескольким запросам). Последующая поддержка.