Автобусы в Финляндию

http://www.amg-travel.ru

2007-2009 г. Создание и продвижение сайта. Дизайн, верстка, наполнение, веб-контент. Регистрация доменного имени, выбор и регистрация хостинга. Каталоги/поисковики/доски. Яндекс, Рамблер, Гугл – топ10 (по нескольким запросам). Последующая поддержка.