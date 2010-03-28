Автоматический обменный сервис E-Obmen

Объем работ по созданию сайта:
разработка дизайна
разработка логотипа
верстка
интеграция с CMS
разработка программных модулей
Функциональные возможности:
автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен
архив заявок
автоматический ввод / вывод / обмен
- Liberty Reserve
- LiqPay
- PayPal
- PerfectMoney и т.д.
автоматический ввод / вывод на счета в
- Альфа-банке (Альфа-Клик)
- ВТБ24 (Телебанк)
- Промсвязьбанке (PSB-Retail)
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Система управления сайтом - cms.Aranea