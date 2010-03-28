Автоматический обменный сервис E-Obmen

Добавлена
15 лет назад
884 просмотра
Автоматический обменный сервис E-Obmen.jpg

http://e-obmen.net/

Объем работ по созданию сайта:

разработка дизайна

разработка логотипа

верстка

интеграция с CMS

разработка программных модулей

Функциональные возможности:

автоматическая обработка заявок на ввод / вывод / обмен

архив заявок

автоматический ввод / вывод / обмен

- Liberty Reserve

- LiqPay

- PayPal

- PerfectMoney и т.д.

автоматический ввод / вывод на счета в

- Альфа-банке (Альфа-Клик)

- ВТБ24 (Телебанк)

- Промсвязьбанке (PSB-Retail)

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