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Компания «Трайангл-Юг» является импортёром шины для грузовых и легковых автомобилей, автобусов и спецтехники. Благодаря сотрудничеству с крупнейшими китайскими производителями шин мы представляем широкий ассортимент предлагаемой продукции и обеспечиваем конкурентные цены. С помощью иллюстрированного каталога вы легко сможете подобрать шины на грузовые автомобили и спецтехнику. На продукцию предоставляется гарантия, весь товар подлежит обязательной сертификации, Китайские шины это качество и надёжность Грузовые шины производства Китай пользуются заслуженно высоким спросом на отечественном рынке, именно грузовым шинам данного производителя доверяет довольно много российских автомобилистов, автомобильные шины Краснодар получает прямо из Китая!