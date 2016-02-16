Автомобильный клуб (форум "под ключ") за 24 часа

Форумы могут объединить людей по разным причинам: мамы маленьких детей, организаторы покупок, общее хобби, а также одна марка автомобиля.
Задачей создания автомобильного форума-клуба было
- создание визуально привлекательного ресурса для общения
- удобного и интуитивного в управлении форума
- возможностью "расшарить" информацию через соцсети (куда ж сегодня без этого!)
- наличие инструментов и настроек для SEO
- возможность добавления рекламных блоков для контекстной рекламы и банеров "спонсор раздела"
- очень сжатые сроки (3 дня)
После выполнения первого заказа, мы получили еще.
Вот , что у нас получилось
Форум автомобильного клуба Citroen C-Elysee
Украинский Клуб Citroen C4, Citroen C4L Sedan, Citroen C4 Aircross, Citroen C4 Picasso
Украинский Клуб Шкода Рапид Спейсбэк форум
Автомобильный клуб Renault (Dacia) Dokker