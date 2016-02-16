Автомобильный клуб (форум "под ключ") за 24 часа

Форумы могут объединить людей по разным причинам: мамы маленьких детей, организаторы покупок, общее хобби, а также одна марка автомобиля.

Задачей создания автомобильного форума-клуба было

- создание визуально привлекательного ресурса для общения

- удобного и интуитивного в управлении форума

- возможностью "расшарить" информацию через соцсети (куда ж сегодня без этого!)

- наличие инструментов и настроек для SEO

- возможность добавления рекламных блоков для контекстной рекламы и банеров "спонсор раздела"

- очень сжатые сроки (3 дня)

После выполнения первого заказа, мы получили еще.

Вот , что у нас получилось

Форум автомобильного клуба Citroen C-Elysee

Украинский Клуб Citroen C4, Citroen C4L Sedan, Citroen C4 Aircross, Citroen C4 Picasso

Украинский Клуб Шкода Рапид Спейсбэк форум

Автомобильный клуб Renault (Dacia) Dokker

Автофорум владельцев автомобиля Peugeot 301