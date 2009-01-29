http://babymarket.ua

Если у вас есть работающий бизнес в интернете, но вы понимаете что он может давать еще больше прибили если сделать сайт профессионально и оптимизировать рутинные процессы, то не стоит медлить, а нужно сразу обращаться к нам. Главное достоинство данного интернет магазина детских товаров состоит в том что вся база товаров импортируются с существующей базы 1С. Так мы спасли кого-то от пару десятков тысяч комбинаций «ctrl+C, ctrl+V» (в базе порядка 7000 товаров) ну и конечно же теперь не будет не состыковок с ценой на сайте и реальной ценой (а это большая проблема многих крупных магазинов). И конечно дизайнеры учли что магазин детских товаров, потому он получился у нас тоже – детский.