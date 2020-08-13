Бактерицидные рециркуляторы

Что входит в мои услуги?
- Брифинг
- Составление ТЗ
- Анализ ЦА
- Анализ бизнеса
- Анализ конкурентов
- Создание прототипа в Figma
- Подбор цветовой палитры
- Подбор картинок и шрифта
- Редактирование фото и текста
- Создание дизайна
- Верстка на Tilda
- Работа в Zeroblock
- Адаптация под все устройства
- Настройка сайта
- Настройка заявок
- Подключение платежной системы
- Подключение домена
Почему именно я?
+ Всегда на связи
+ Подхожу ответственно к работе
+ Сдаю работу в срок
+ Творческая личность
+ Креативные идеи
+ Имею большое желание работать
+ Доступные цены