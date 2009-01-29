Балет «А6»
Сайты «под ключ»
Добавлена149 просмотров
15 лет назад
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Один из самых старых балетов Украины, посчитали что их сайт уже не соответствует времени, так как прослужил верой и правдой им уже много лет. Мы выполнили редизайн сайта учитывая пожелания по изменению структуры и гиганскому объему информации. И в очередной раз убедились что работать с творческими людьми одно удовольствие.