Банкротство физ лиц

Добавлена
2 года назад
15 просмотров
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ЦЕНТР СПИСАНИЯ ДОЛГОВ • Устали платить проценты, а основной долг не уменьшается?

• Круглосуточно звонят банки и коллекторы?

• Судебные приставы грозят арестом и конфискацией Вашего имущества?

• Со счетов и карточек снимают основную часть Вашего дохода?

ЗАКОННО, ГАРАНТИРОВАННО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО СПИШЕМ ВАШИ ДОЛГИ