Бартерная система
Сайты «под ключ»
Добавлена203 просмотра
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система бартерных сделок со своей внутренней валютой.
Позволяет создавать бизнесы, размещать предложения, делать на них ставки, отсылать счета на оплату и т.д.
При реализации использован PHP фреймворк CodeIgniter, ORM средство Doctrine, БД MySQL (InnoDB, Relations, Stored Procedures, Triggers), шаблонизатор Smarty, библиотека JQuery. Есть административный интерфейс.
Проект разрабатывался по ТЗ, есть документация.