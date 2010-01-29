Бартерная система

http://www.dibspace.com

Система бартерных сделок со своей внутренней валютой.

Позволяет создавать бизнесы, размещать предложения, делать на них ставки, отсылать счета на оплату и т.д.

При реализации использован PHP фреймворк CodeIgniter, ORM средство Doctrine, БД MySQL (InnoDB, Relations, Stored Procedures, Triggers), шаблонизатор Smarty, библиотека JQuery. Есть административный интерфейс.

Проект разрабатывался по ТЗ, есть документация.