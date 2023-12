http://baucomfort.com.ua

BAU Comfort - будівельна компанія з німецьким характером!

Німецька архітектура, завдяки своїй продуманості та економічності, є уособленням високої якості і раціональності.

З появою школи Баухаус в 1920-х роках модернізм поступово витіснив інші архітектурні стилі, а на перше місце вийшла практичність будівлі і її економічність - як при будівництві, так і при експлуатації.

Архітектори активно вивчають нові матеріали і технології, що дозволяють підвищувати енергоефективність і з легкістю керувати будинком. Саме цих принципів і дотримується компанія BAU Comfort!

BAU Comfort is a construction company with a German character!

German architecture due to its thoughtfulness and efficiency is the personification of high quality and rationality.

With the development of the Bauhaus school in the 1920s, modernism gradually replaced other architectural styles, and in the first place came the practicality of the building and its efficiency - both in construction and in operation.

Our architects are actively studying new materials and develop technologies to improve energy efficiency and easily manage the house. These principles are implemented by the company BAU Comfort!