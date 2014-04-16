Be First Today

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Социальный масштабируемый проект под ключ для поиска профессионалов.
Основная функциональность: Анкета мастера, регистрация/аккаунт пользователя, платное размещение анкеты, VIP статус анкеты, поиск мастера в городе, поиск мастера по интерактивной карте, запись у мастера, планирование дневного времени мастером.
Система управления: Индивидуальная разработка