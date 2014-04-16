Be First Today

Социальный масштабируемый проект под ключ для поиска профессионалов.

Основная функциональность: Анкета мастера, регистрация/аккаунт пользователя, платное размещение анкеты, VIP статус анкеты, поиск мастера в городе, поиск мастера по интерактивной карте, запись у мастера, планирование дневного времени мастером.

Система управления: Индивидуальная разработка