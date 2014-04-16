Be First Today

Добавлена
10 лет назад
1773 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Социальный масштабируемый проект под ключ для поиска профессионалов.

Основная функциональность: Анкета мастера, регистрация/аккаунт пользователя, платное размещение анкеты, VIP статус анкеты, поиск мастера в городе, поиск мастера по интерактивной карте, запись у мастера, планирование дневного времени мастером.

Система управления: Индивидуальная разработка