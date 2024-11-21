Best Beauty

Ми використали технології HTML, CSS, WordPress, ACF та PolyLang для розробки сайту з підтримкою мультимовності. Впровадили бонусну систему та можливість створення акаунтів, що дозволяє клієнтам відслідковувати свої бонуси та отримувати персоналізовані пропозиції.

Розробили індивідуальний дизайн сайту, який відповідає естетиці бренду та забезпечує зручний користувацький досвід. Впровадили систему бонусів і можливість реєстрації акаунтів, що підвищило залученість клієнтів та стимулювало повторні покупки.

https://www.bestbeauty.ua/