Бильярд-караоке клуб «Б52»

http://b-52.kiev.ua/

О сайте:

Если ищете хороший клуб с бильярдом, караоке-баром, хорошей кухней и просто приятной атмосферой, тогда Вам точно к нам!

А наш сайт Вам лучше всех расскажет о нас и покажет

Посмотреть: http://b-52.kiev.ua/

Разработано: 28 Января, 2011

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