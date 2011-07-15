Бильярд-караоке клуб «Б52»
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Добавлена173 просмотра
12 лет назад
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О сайте:
Если ищете хороший клуб с бильярдом, караоке-баром, хорошей кухней и просто приятной атмосферой, тогда Вам точно к нам!
А наш сайт Вам лучше всех расскажет о нас и покажет
Посмотреть: http://b-52.kiev.ua/
Разработано: 28 Января, 2011
Использовано:
Drupal 6
Flash CS3
Photoshop CS3