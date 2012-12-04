Биологический факультет ВГУ им. П.М. Машерова

http://bio.vsu.by/

В структуру биологического факультета входят деканат и 6 кафедр: географии, зоологии, химии, экологии и охраны природы, ботаники, анатомии и физиологии.

Распределение дисциплин по кафедрам осуществляется следующим образом: кафедра ботаники – 24 дисциплины, кафедра географии – 30 дисциплин; кафедра зоологии – 18 дисциплин; кафедра химии – 32 дисциплины; кафедра экологии и охраны природы – 31 дисциплина.

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