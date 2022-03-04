WordPress. Разработка Backend функционала для интернет магазина продающего пищевые добавки. Проектирование и реализация, под нужды клиента, уникальной системы оформления заказа на сайте, которая включает в себя модернизацию API доставок Boxberry, CDEK и доставки с помощью почты России. Для решения данной задачи был проведен комплексный рефакторинг исходного кода плагинов доставки, под нужды клиента с возможностью адаптивной настройки методов и их возможностей. Разработана уникальная система скидок, основе которой использование дополнительно созданных кастомизируемых типов записей. А благодаря интеграции возможностей плагина Carbon fields удалось достигнуть максимального уровня адаптивности содержимого блоков на странице. В дополнение по желанию клиента была спроектирована собственная система поиска статей, повторяющая возможности Фреймворка предыдущего сайта.​В основе алгоритма лежит использование AJAX запроса с получением нужных записей в зависимости от выбранной метки (статьи, отзывы, посты). Для этого был использован параметризованный запрос WP_Query, в который вносились основная информация про искомый пост.