Биржа курсовых, дипломных и др. работ
Сайты «под ключ»
Добавлена251 просмотр
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт-биржа курсовых работ с возможностью стать исполнителем заказа на какую-либо услугу:
написание курсовой, дипломной, контрольной, теста, реферата и др.
Большой функционал для администратора. Новости, каталог доступных дисциплин, полное управление исполнителями работ, рассылка нужным исполнителям и другие полезные функции облегчающие развитие бизнеса.