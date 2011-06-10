Биржа курсовых, дипломных и др. работ

http://vdiplome.ru/

Сайт-биржа курсовых работ с возможностью стать исполнителем заказа на какую-либо услугу:

написание курсовой, дипломной, контрольной, теста, реферата и др.

Большой функционал для администратора. Новости, каталог доступных дисциплин, полное управление исполнителями работ, рассылка нужным исполнителям и другие полезные функции облегчающие развитие бизнеса.