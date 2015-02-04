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Бизнес сайт компании Flores Verticales занимающейся озеленение кафе, ресторанов, домов. Очень красиво, советую посмотреть! )))
Выполненные работы:
- Натяжка дизайна на CMS
- Мультиязычность
- Наполнение сайта информацией на 3-х языках
- Адаптивная верстка
- Подключение сторонних скриптов
- Мобильная версия сайта
- SEO оптимизация