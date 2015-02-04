Бизнес сайт компании Flores Verticales

Добавлена
9 лет назад
278 просмотров
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Бизнес сайт компании Flores Verticales занимающейся озеленение кафе, ресторанов, домов. Очень красиво, советую посмотреть! )))

Выполненные работы:

  • Натяжка дизайна на CMS
  • Мультиязычность
  • Наполнение сайта информацией на 3-х языках
  • Адаптивная верстка
  • Подключение сторонних скриптов
  • Мобильная версия сайта
  • SEO оптимизация
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