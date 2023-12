https://bramagroup.com.ua

До нас звернулись Brama Group S.A. з проханням провести оптимізацію сайту, зробити доробки і надати підтримку проекту.

Компанія Brama Group S.A. - міжнародна юридична компанія, якої основна спеціалізація - міжнародне податкове і корпоративне право.

Як компанія, успішно існує на ринку України вже більше 7-ми років.

На сьогоднішній день компанія Brama Group має понад 60-ти партнерів по всьому світу, які є лідерами в своїх юрисдикціях і володіють колосальним досвідом і знаннями в сфері міжнародного права та національного права в своїй країні.

Вони об'єднують свої знання в області українського та міжнародного права зі знаннями партнерів, які, в свою чергу, спеціалізуються на законодавстві своєї рідної країни і міжнародних аспектах його застосування.

Повністю ознайомитись з переліком послуг та отримати консультацію ви можете на сайті.

