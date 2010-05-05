Браузерная игра "Битвы Средиземья"

Игра создавалась с нуля для себя. Проделана большая работа, но при отсутствии гейм-дизайнера идеи иссякли.
В данный момент разработка остановлена.
Игра продается
Работа:
действующий функционал, свободно расширяемая система, понятный код (местами комментирован), оптимизация под нагрузку;
система боя, покупки/продажи ресурсов, постройка и снос укреплений, расширение и грабеж захваченных городов;
оборот вещей в игре (ресурсы и вещи, влияющие на результат боя);
найм НПС для боя;
рассылка итогов на е-майл участников;
система реферальных поощерений;
... и многое другое по-мелочи.