Браузерная игра "Битвы Средиземья"

http://bome.yaweb.ru

Игра создавалась с нуля для себя. Проделана большая работа, но при отсутствии гейм-дизайнера идеи иссякли.

В данный момент разработка остановлена.

Игра продается

Работа:

действующий функционал, свободно расширяемая система, понятный код (местами комментирован), оптимизация под нагрузку;

система боя, покупки/продажи ресурсов, постройка и снос укреплений, расширение и грабеж захваченных городов;

оборот вещей в игре (ресурсы и вещи, влияющие на результат боя);

найм НПС для боя;

рассылка итогов на е-майл участников;

система реферальных поощерений;

... и многое другое по-мелочи.