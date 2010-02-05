Браузерная RPG

http://draco.nism.ru

Платформа - PHP + MySQL.

Особенности - бой в реальном времени, собственная админка (аналог phpmyadmin с учетом требований к редактору контента), возможность настроить обработчики событий на действия, поддержка больших нагрузок.

Написано на собственном шаблонизаторе.