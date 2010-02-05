Браузерная RPG
Сайты «под ключ»
Добавлена120 просмотров
14 лет назад
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Платформа - PHP + MySQL.
Особенности - бой в реальном времени, собственная админка (аналог phpmyadmin с учетом требований к редактору контента), возможность настроить обработчики событий на действия, поддержка больших нагрузок.
Написано на собственном шаблонизаторе.