Браузерная RPG

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
120 просмотров
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http://draco.nism.ru

Платформа - PHP + MySQL.

Особенности - бой в реальном времени, собственная админка (аналог phpmyadmin с учетом требований к редактору контента), возможность настроить обработчики событий на действия, поддержка больших нагрузок.

Написано на собственном шаблонизаторе.