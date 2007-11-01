Бригада.uz

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Июль, 2007
Интернет-портал brigada.uz – это новый информационно- аналитический ресурс, посвященный ремонту и строительству в Узбекистане. Интернет-проект brigada.uz предлагает также аналитический материал, включающий в себя статьи на самые различные темы, связанные с ремонтом, строительством и интерьером.