Бригада.uz

Июль, 2007

http://www.brigada.uz/

Интернет-портал brigada.uz – это новый информационно- аналитический ресурс, посвященный ремонту и строительству в Узбекистане. Интернет-проект brigada.uz предлагает также аналитический материал, включающий в себя статьи на самые различные темы, связанные с ремонтом, строительством и интерьером.