Будівельна компанія IDM group, співпрацює працює з нами довготривалий період. Цього разу була поставлена задача розробити лендінг, який повинен збільшити кількість відвідувань та продаж саме через сайт. Наша команда виконала всі побажання клієнта. Були підібрані та погоджені кольорові комбінації, вибраний шрифт, складений порядок виведення блоків і компонування текстових елементів. Важливим для замовника дотримуватись фірмового стилю компанії, але при цьому розробити сайт, який буде відрізнятись від сайтів конкурентів цікавим та індивідуальним дизайном. Розроблена базова SEO-оптимізація, налаштована контекстна реклама в гуглі та таргетована реклама в соціальних мережах на залучення цільового трафіку і створення інформаційного охоплення та залучення нових потенційних покупців.

Хто працював над проектом: Дизайнер, верстальник, копірайтер, контент-мейкер та маркетологи.

https://idmgroup.com.ua/