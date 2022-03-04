Cactus Travel

WordPress. Подготовка и внедрение на сайт уникальной системы регистрации, авторизации и сброса пароля, реализованная с помощью технологии AJAX и функций защиты данных от взлома (sanitize_text_field, sanitize_email и тд). Создание и внедрение на сайте уникального функционала многоуровневого меню. Интеграция уникальной системы фильтрации для путевок, отображения списка различных туров и тд. Создание универсальной системы настройки контента на страницах сайта с помощью плагина ACF и реализация многоязычности контента для функций данного плагина, в особенности модернизация функций создания шорткодов.