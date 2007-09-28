Cайт ЧП «Стейнал»

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основным видом деятельности частного предприятия «Стейнал» является производство стеллажей. Сайт выполнен в строгом стиле и оснащен следующими программными модулями:
* система управления контентом сайта
* обратная связь
* эксклюзивная форма заказа продукции
* каталог продукции
* галерея готовых проектов.