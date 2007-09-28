Cайт ЧП «Стейнал»

Добавлена
16 лет назад
158 просмотров
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http://www.steinal.com/

Основным видом деятельности частного предприятия «Стейнал» является производство стеллажей. Сайт выполнен в строгом стиле и оснащен следующими программными модулями:

* система управления контентом сайта

* обратная связь

* эксклюзивная форма заказа продукции

* каталог продукции

* галерея готовых проектов.