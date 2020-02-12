Как это часто бывает — к нам обратились наши партнёры из компании «PeopleSoft» c предложением выполнить вёрстку по макету для косметической компании CELLRETURN.

Основная задача была: Выполнить Pixel Perfect вёрстку по макету, оптимизировать сайт до уровня "Зелёного Google Speed", создать адаптивную версию сайта для планшетов и мобильных устройств, сделать анимации.

Создание макета сайта → Вёрстка, оптимизация, и наполнение сайта контентом → Финальная полировка → Проект завершён!