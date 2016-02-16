Чарка и шкварка "сайт под ключ" / увлечения, хобби
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9 лет назад
Задачей проекта было создание сайта
-с адаптивным дизайном,
-объединяющего людей по интересам с возможностью обмена опытом,
-полезными идеями и рецептами,
-доской объявления для продажи сопутствующих данному хобби товаров,
- форумом.
- Сайт должен был быть простым и понятным, наглядным и естественно, имел инструменты для продвижения в поисковых системах
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