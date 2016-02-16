Чарка и шкварка "сайт под ключ" / увлечения, хобби

Добавлена
9 лет назад
219 просмотров
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Задачей проекта было создание сайта

-с адаптивным дизайном,

-объединяющего людей по интересам с возможностью обмена опытом,

-полезными идеями и рецептами,

-доской объявления для продажи сопутствующих данному хобби товаров,

- форумом. 

- Сайт должен был быть простым и понятным, наглядным и естественно, имел инструменты для продвижения в поисковых системах

Заказчик остался доволен нашей работой и мы с удовольствием предоставляем ее Вам для ознакомления

http://samogon.co.ua/